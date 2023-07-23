نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يعزي أمير قطر والأمير الوالد بوفاة محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيتي تعزية إلى كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى كل من أمير قطر والأمير الوالد.



