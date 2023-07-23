نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر المنطقة في الارتباط بأكبر شبكة كابلات بحرية للاتصالات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات. وأصبحت مقراً لأكبر شركات مراكز البيانات العالمية والأولى إقليمياً في حركة مرور المعلومات.

وضخت شركات الاتصالات في الإمارات استثمارات كبيرة في الكابلات البحرية للإنترنت لتعزيز مكانة الإمارات في حركة نقل البيانات حول العالم.

جاء ذلك في تقرير حديث لمركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي. والذي أكد أن الكابلات البحرية تشكل بنية تحتية عالمية تنقل معظم البيانات التي يتم إرسالها عبر الإنترنت.

وترجع الدوافع الرئيسية وراء طفرة الكابلات البحرية لقطاع الاتصالات في الإمارات والعالم. إلى الانتشار الكبير لتقنيات النطاق العريض، وانتشار الهواتف المتحركة وارتفاع معدل استهلاك المحتوى الرقمي.

وشجعت قوة بنية كابلات الاتصالات البحرية في الإمارات شركات عالمية لإنشاء مراكز بيانات خاصة بها على أرض الدولة. للاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً نحو 500 كابل بحري حول العالم؛ ما يجعل إجمالي طول الكابلات يتجاوز مليون كيلو متر من الألياف الضوئية.



