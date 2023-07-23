“المستشفى الميداني الإماراتي ” في أمدجراس التشادية يواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء السودانيين و المجتمع المحلي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يوليو 2023 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

يواصل ” المستشفى الميداني ” الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة “أمدجراس” التشادية دعما للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد تقديم خدماته العلاجية عبراستقبال الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.

وبحسب” وام”، بلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من شهر يوليو الجاري وحتى اليوم 1744 حالة طبية تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية إلى جانب إجراء 11 عملية.

يأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الصراع في بلادهم منذ مطلع أبريل الماضي، ودعما لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع في السودان الشقيق.



