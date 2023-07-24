نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 04:42 والجزر الأول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 23:12.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.



