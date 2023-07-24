نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي عدداً من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما، كلا على حده، فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة نجيب ميقاتي رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، ومعالي تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فان دار لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

‌ ‎ وبحث سموه مع المشاركين في المؤتمر ــ خلال هذه اللقاءات ــ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل دعمه وتطويره لما فيه المصلحة المشتركة‎ للجميع.

كما تناولت لقاءات سموه، أعمال المؤتمر ومخرجاته، معربين عن تمنياتهمم أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة في تعزيز التعاون الدولي الفاعل لوقف الهجرة غير النظامية والحفاظ على الأرواح البشرية من خلال وضع رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة وأسبابها وتحدياتها.

‏ ‎ وأشاد المشاركون بإعلان دولة الإمارات مساهمتها المالية بقيمة مائة مليون دولار أميركي لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في “مسار روما”، مثمنين نهج الدولة وجهودها في دعم المجالات الإنسانية وإسهاماتها البناءة والمؤثرة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

‌ ‎حضر اللقاءات، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.



