نشكركم على متابعتكم خبر وفد إماراتي يستعرض فرص التعاون وتبادل الخبرات مع عمدة نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث الوفد الحكومي الإماراتي إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة” الذى نظم مؤخراً فى الولايات المتحدة برفقة سعادة آمنة زعل المهيري، القنصل العام للدولة بنيويورك، مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامزفرص العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال استدامة المدن والمجتمعات الحضرية وتفعيل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى في قاعة مدينة نيويورك المركزية حيث تم نقاش آفاق التعاون والشراكات الواعدة بين الجانبين والتعرّف على التجربة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى مبادرات تمكين المجتمعات ذات الأثر التنموي العابر للحدود، أو المشاريع التنموية العملاقة الهادفة لتسريع واستدامة التنمية، خاصة في الدول النامية، أو برامج تبادل المعرفة على مستوى أفضل الممارسات الحكومية لتنمية تشمل أجيال المستقبل.

وعرض الوفد الإماراتي مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 محلياً وعالمياً، ونبذة عن المشاريع التي تنفذها “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” في أكثر من 100 دولة، والبرامج التنموية القائمة على المساعدات التمويلية والقروض الميسّرة التي يقدّمها “صندوق أبوظبي للتنمية” منذ عام 1971، لا سيما في المجتمعات الهشة مناخياً، إضافة إلى أبرز محطات “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” الذي قدّم منذ أن أطلقته حكومة الإمارات عام 2018 أكثر من 30 مليون ساعة عمل وتدريب.

وتعرّف آدامز، الذي سبق له أن شغل منصب سيناتور الولاية، على نموذج عمل دولة الإمارات القائم على التعاون والابتكار والتطوير المستمر في السياسات والتشريعات والبنى التحتية والخدمات والخطط الحكومية من أجل مستقبل مستدام. كما استمع من الوفد لشرح عن الآليات التي توظفها دولة الإمارات في تفعيل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة القائم على بناء الشراكات، ومشاركتها نماذج النجاح التي تسجلها الإمارات مع دول العالم.

من جانبه، اطلع الوفد الحكومي الإماراتي من عمدة نيويورك على نشاطه في تعزيز النمو الاقتصادي في نيويورك وتعزيز السلامة والصحة العامة وإرساء دعائم مدينة مرنة للمستقبل.

ووجّه الوفد الدعوة لعمدة مدينة نيويورك لحضور عدد من الفعاليات الدولية البارزة التي تنظمها دولة الإمارات ومنها “القمة العالمية للحكومات” في دبي.



