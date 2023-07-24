نشكركم على متابعتكم خبر “رُوّاد الشارقة” تعتمد تمويل 3 مشاريع ريادية خلال الربع الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

واصلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إنجازاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي عززت فيه من خدماتها وتسهيلاتها لجذب مزيد من رواد الأعمال المواطنين والمواطنات إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقدمة لهم كل ما يحتاجونه من توجيه واستشارات وتدريب وتأهيل ودعم فني وتمويل مادي لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات التجارية والخدمية والصناعية والمساهمة في ازدهار اقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات وضمان التنوع والتكامل بين كافة القطاعات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب “وام”، ثمّن سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة التسهيلات والإعفاءات التي تقدّمها المؤسسات الحكومية لتعزيز البيئة الجاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أسهمت في تحفيز مزيد من رواد الأعمال على تأسيس العديد من المشاريع التجارية والخدمية والصناعية بما يغطي عدداً كبيراً من المجالات ويسهم في تطور وازدهار اقتصاد الشارقة ويمنحه مزيداً من القدرات التنافسية والتنوع الذي يزيد من استقراره ويجذب إليه شرائح أوسع من المستثمرين.

وأشار سعادته إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي جعلت الإمارة وجهة مفضلة على مستوى المنطقة للمشاريع الريادية المبتكرة وزادت من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي للشارقة ولدولة الإمارات العربية والمتحدة وأسهمت في الوقت ذاته في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في اقتصاد بلدهم وخدمة مجتمعهم.

من جانبه أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” أن الربع الثاني من العام الجاري شهد تفاعلاً كبيراً من قبل رواد الأعمال مع المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة وإقبالاً لافتاً على الحصول على خدماتها المختلفة في ظل الاهتمام المتزايد بتأسيس المشاريع الفردية والجماعية والاستفادة من التسهيلات المقدّمة من “رُوّاد” والمؤسسات الحكومية لأبناء وبنات دولة الإمارات لدخول القطاع الخاص والتوسع بالمشاريع التي تعزز تنافسية الدولة في قطاع ريادة الأعمال .. مشيراً إلى أن مشتريات الجهات الحكومية من أعضاء المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري تجاوزت 968 ألف درهم.

وأضاف أن المؤسسة تلقت خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 15 طلباً للتمويل في أنشطة متنوعة تمت دراستها بجميع تفاصيلها والتأكد من توافقها مع الشروط والمعايير الموضوعة والاطلاع على دراسة الجدوى لكل مشروع ومن ثم اعتمدت الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع منها وجدت المؤسسة فيها فرصاً عالية للتنافسية والاستمرارية وأوضح أن “رُوّاد” حريصة على منح الأولوية في التمويل للمشاريع المبتكرة من حيث الفكرة وتلك التي تمتلك فرص نجاح أعلى .

وأشار إلى أن عدد المشاريع التي تقدّم أصحابها بطلبات للحصول على عضوية المؤسسة في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 102 مشروع تمت الموافقة على منح عضوية “رُوّاد” لـ66 مشروعاً منها فيما وصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تجديد عضويتها للسنة الثانية أو الثالثة 69 مشروعا ليتم إعفاؤها من جميع الرسوم الحكومية كما تمت الموافقة على تمديد عضوية 14 مشروعاً للسنة الرابعة أو الخامسة مع إعفائها من نصف الرسوم الحكومية.

وفيما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي للمشاريع المنضمة إلى المؤسسة استحوذت مدينة الشارقة على نسبة 51.52% منها بواقع 34 مشروعاً (22 مشروعاً تجارياً و12 مشروعاً خدمياً) وجاءت مدينة كلباء ثانية بـ15 مشروعاً (9 مشاريع تجارية و6 مشاريع خدمية) وبنسبة 22.73% واستحوذت مدينة خورفكان على 6 مشاريع (4 تجارية و2 خدميين) وبنسبة 9.09% إضافة إلى 4 مشاريع في مدينة المدام (3 تجارية و1 خدمي) وبنسبة 6.06% مقابل 3 مشاريع تجارية في مدينة الذيد (بنسبة 4.55%) ومشروعين تجاريين في مدينة الحمرية (بنسبة 3.03%) ومشروع تجاري واحد في كل من مليحة ودبا الحصن (بنسبة 1.52% لكلٌ منها).

أما تصنيف المشاريع وفق نوعية النشاط فتصدّر قطاع الأغذية قائمة المشاريع التي حصلت على عضوية “رُوّاد” خلال الربع الثاني من 2023 بواقع 26 مشروعاً تشكّل ما نسبته 39.4%ومن ثم تصميم وخياطة الأزياء النسائية وبلغ عددها 6 مشاريع وبنسبة 9.1% إضافة إلى 5 مشاريع في مجال مراكز التجميل (7.6%) و4 مشاريع في قطاع صيانة السيارات (6.1%) و3 مشاريع في كل من مجال تجارة الزهور والنباتات الطبيعية وغسيل السيارات (4.5%) ومشروعين في مجال مكاتب المحاماة ونوادي اللياقة البدنية (3%) وجاءت بقية المشاريع في مجالات متعددة مثل إدارة المطاعم وتجارة العطور والطيب وتجارة الهدايا وتجارة الهواتف المتحركة وتجارة أنظمة الأمن والسلامة وخدمات توصيل الطلبات والدعاية والإعلان والقرطاسية وغيرها (بنسبة 1.5% لكل نشاط).

و سعياً من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” إلى تعزيز وتكثيف خدماتها المتكاملة المقدّمة للراغبين بدخول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد قدّمت في الربع الثاني من العام الجاري 22 استشارة مختلفة لرواد ورائدات الأعمال بنسبة نمو 175% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022 فيما تجاوب موظفوها مع 1565 مكالمة هاتفية تتعلّق بالاستفسارات والمتابعات حول برامج وخدمات وأنشطة “رُوّاد”.

وعلى صعيد المقابلات مع أصحاب المشاريع المتقدّمين للحصول على خدمات المؤسسة قام موظفو “رُوّاد” خلال الربع الثاني من عام 2023 بإجراء 65 مقابلة لتقييم المشاريع المتقدّمة والتأكد من موافقتها الشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة .

و نفذت فرق عمل “رُوّاد” 41 زيارة ميدانية للمشاريع وتوجيه 191 خطاباً إلى الجهات الحكومية لدعم أو إعفاء المشاريع المنضمة لعضوية المؤسسة.

و نظّمت المؤسسة خلال الربع الثاني من 2023 ثمانية برامج تدريبية شارك فيها 186 متدّرباً (منهم 128 رائدة أعمال و58 رائد أعمال) بإجمالي 82 ساعة تدريبية .

وشملت هذه البرامج دورةً في بناء الاستراتيجيات التسويقية للمشاريع الصغيرة وأسس بناء المشاريع الناجحة وإدارة المخاطر للمشاريع الصغيرة وأخرى حول دراسة الجدوى الاقتصادية وورشتين تعريفيتين بخدمات المؤسسة لموظفي جمعية الإمارات للمتقاعدين وهيئة الشارقة للمتاحف وورشاً أخرى عديدة .

و نظّمت “رُوّاد” برنامج الماجستير المصغّر وبرامج الدبلوم المتخصصة خلال الفترة من 6 إلى 16 مارس الماضي بمشاركة 30 رائد أعمال و16 رائدة أعمال بإجمالي 130 ساعة تدريبية وبلغت نسبة الرضا عن جميع البرامج التدريبية 96%.

وحرصاً منها على تمكين أعضائها من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في أكبر المعارض والفعاليات والمهرجانات التي تنظّمها الشارقة وإتاحة المجال أمامهم للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم بين جمهور أوسع رشحت “رُوّاد” في الربع الثاني من عام 2023 2 من أعضائها للمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة ما بين 6 و14 مايو الماضي و4 في مهرجان جواهر الإمارات الذي أقيم بالموقع خلال يونيو 2023.



