“الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء” تنظم ورشة “نظام الطاقة الكهربائية”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان “نظام الطاقة الكهربائية”، وذلك بهدف التعريف بالأقمار الصناعية المكعبة، ونظام الطاقة الكهربائية المسؤول عن توليد وتخزين وتوزيع الكهرباء، وشرح ميكانيكا المدارات الفضائية المناسبة للأقمار الصناعية، بمشاركة نخبة من المهندسين في مختبر الأقمار الصناعية المكعبة بالأكاديمية.

وبحسب” وام”، ضمنت الورشة نبذة تعريفية حول الأقمار الصناعية المكعبة وأحجامها واستخداماتها وأنظمتها الفرعية، وعرض أبرز المشاريع المستقبلية مثل “Sharjah-Sat-2″، قدمها المهندس عبد الرحمن جميل.

من جانبه شرح المهندس يوسف فروخ، نظام الطاقة الكهربائية المسؤول عن توليد وتخزين وتوزيع الكهرباء للقمر الصناعي “الشارقة سات-1″، وكيفية حساب الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة فيه، فيما قدمت المهندسة فاطمة الكتبي شرحا حول ميكانيكا المدارات الفضائية المناسبة للأقمار الصناعية المكعبة، وتأثير المعاملات المدارية مثل ارتفاع المدار ومدى ميلانه على إنتاج الطاقة، واستعرضت طرق تحسينها بنشر الألواح الشمسية في زوايا وتصميمات مختلفة لزيادة كفاءة إنتاجية الطاقة في القمر الصناعي المكعب، وذلك لإنجاح المهمة الفضائية.

واختتمت الورشة بجلسة علمية حول مجموعة أدوات الأنظمة “STK”، استهدفت إكتساب المشاركين المهارات والمعارف التطبيقية الأساسية لهندسة الأنظمة الفضائية، وأدارتها كل من المهندسة طريفة الكعبي والمهندسة مريم الأنصاري، وتمت خلالها مناقشة طرق محاكاة إنتاج الطاقة للأقمار الصناعية المكعبة والتصاميم المختلفة للألواح الشمسية والمدارات وفهم تأثيرها.



