نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بتعيين 45 شاباً وشابة من أصحاب الهمم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 45 من الشباب والشابات من أصحاب الهمم في مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة خلال الأيام القريبة المقبلة، وهم من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة وما دون الثانوية العامة، وذلك بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، و”موارد الشارقة” ، وجامعة الشارقة.



