نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: ثريا الهاشمي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بانتخاب بنك التنمية الجديد لدول البريكس الإماراتية ثريا حامد الهاشمي لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في تويتر: “انتخب بنك التنمية الجديد لدول البريكس ثريا حامد الهاشمي -مدير إدارة العلاقات والمنظمات الدولية المالية الدولية في وزارة المالية- لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي. ثريا الهاشمي هي أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب، وأراها نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية. فخور بها وبكافة كوادرنا الوطنية التي تمثل الوطن في كافة المحافل الدولية، أبارك لها هذا التكليف وأتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة”.



