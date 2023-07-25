نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:15 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 11:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:31 والجزر الأول عند الساعة 21:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 65 30

دبي 44 32 60 30

الشارقة 44 34 65 25

عجمان 43 34 65 30

أم القيوين 43 34 75 30

رأس الخيمة 44 34 75 25

الفجيرة 33 31 80 40

العـين 43 34 60 25

ليوا 46 33 70 15

الرويس 45 35 75 30

السلع 42 34 75 25

دلـمـا 42 33 80 40

طنب الكبرى 42 35 85 45

طنب الصغرى 42 35 85 45

أبو موسى 42 35 85 55



