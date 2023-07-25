نشكركم على متابعتكم خبر شخبوط بن نهيان يلتقي الرئيس الانتقالي لتشاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مع فخامة محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل معاليه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل فخامة الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

كما التقى معاليه خلال الزيارة التي يقوم بها للعاصمة التشادية إنجامينا .. معالي محمد النضيف وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج،واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وسبل تطويرها ودعمها.

وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، ودفع الجهود التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



