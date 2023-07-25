ثريا الهاشمي أول إماراتية وعربية تشغل منصب عضو في مجلس إدارة “بنك التنمية الجديد”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختار بنك التنمية الجديد (NDB) لدول البريكس، ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الاجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخرا بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب “وام”، بذلك تكون ثريا الهاشمي أول إماراتية وعربية تشغل منصبا بهذا المستوى الرفيع ضمن بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS) وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

وستتمكن الهاشمي في دورها الجديد من خدمة دولة الإمارات وتعزيز إسهاماتها العالمية في المجالات المالية، لتعطي فيه مثالاً حياً عن الكوادر النسائية الإماراتية التي أثبتت مكانتها وقدراتها المتميزة، وتميزت بالمحافل الدولية وفي أكبر المؤسسات الاقتصادية، وتسهم الكوادر الوطنية في دعم مشاريع البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة، وكما ستغني الهاشمي بخبراتها في مساهمة الإمارات ببنك التنمية الجديد الذي يضطلع بدور مهم على الصعيد العالمي في تحقيق التنمية العالمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة، بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية.

وكانت دولة الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس في أكتوبر 2021 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (19) / 3 ولسنة 2021؛ ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع للبنك، كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظ مناوب.

وتشارك الإمارات بفاعلية في الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك، وفي الندوات وحلقات العمل والنقاشات على هامش تلك الاجتماعات التي تركز على مواضيع مثل توظيف الابتكار لوضع سياسات إنمائية وحلول تمويل وبنية رقمية متقدمة، وتأسيس هيكلية جديدة للشراكات العالمية في المجال الإنمائي الدولي على أسس المنفعة المتبادلة، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة مستدامة صديقة للبيئة، وتعزيز دور الابتكار في قيادة عملية التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، وخاصة تلك الناجمة عن تغير المناخ، والعمل على إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وتمكين مبادرات البيانات المفتوحة التي من شأنها دعم المنصات الرقمية التي توفر حلولاً لتبادل الأفكار، والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر بأن ثريا الهاشمي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة تفتس الأمريكية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس 2020 وتشغل منصب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، حيث تدير فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الجديد وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين، ومثلت دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات والمنتديات كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.



