نشكركم على متابعتكم خبر “الشقي 96” يتوج بطلا لموسم دبي للسفن الشراعية 60 قدما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تصدر طاقم السفينة “الشقي 96” لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما مع نهاية جولات الموسم 2022-2023.

وبحسب “وام”، يصدر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مع ختام فعاليات كل موسم، لائحة الترتيب العام لبطولاته المحلية التي تشمل الفئات المختلفة في سباقات السفن والقوارب 60 و43 و22 قدماً، إضافة لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي ينظمها النادي خلال الموسم الرياضي البحري الممتد من سبتمبر إلى مايو .

وتمثل منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما بوابة المشاركين لخوض أغلى سباقات الموسم في هذه الفئة وهي كأس آل مكتوم العريقة التي تأسست عام 1998.

وكان طاقم السفينة “الشقي 96” تصدر الترتيب العام، بفضل بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث فاز بسباق الجولة الأولى منتصف أكتوبر الماضي وحل ثانيا في الجولة الثانية في 25 فبراير الماضي، وأنهى السباق الأغلى (القفال 32) في المركز الخامس.

وحل في المركز الثاني طاقم السفينة “زلزال 25” لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد جمعة المرزوقي، بعدما حصل على المركز الثامن في الجولة الأولى ثم المركز الثالث مرتين في الجولة الثانية وسباق القفال 32.

وجاء في المركز الثالث طاقم السفينة “زيوريخ 120” لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد سيف المزروعي، بعدما حل خامسا في الجولة الأولى ثم نال المركز السادس مرتين في الجولة الثانية وسباق القفال 32 .



