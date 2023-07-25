نشكركم على متابعتكم خبر دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من 7 حالات احتيال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من سبع حالات احتيال قد يتعرض لها الشخص في حياته العادية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

ونشرت دائرة القضاء فيديو توضيحي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أبرز حالات النصب والاحتيال.

وجاءت بالترتيب: “ربح جائزة مالية، انتحال صفة موظف رسمي، مواقع التسوق المزيفة، رسائل شركات الشحن المزيفة. عروض الزواج المزيفة، الاحتيال العقاري، مكاتب العمالة المساعدة الوهمية”.



