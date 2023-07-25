نشكركم على متابعتكم خبر جواز السفر الإماراتي يتربع على قائمة أقوى جوازات السفر في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تربع جواز السفر الإماراتي على قائمة أقوى جوازات السفر على المستوى العالمي والعربي، منفردا بحصول على 180 نقطة من التأشيرة الحرة. بحسب آخر تحديثات مؤشر “باسبورت إندكس” العالمي.

ويعتمد تصنيف المؤشر التابع لشركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية، على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقاً. أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة أو الحصول عليها إلكترونيا.

ويحتل جواز السفر القطري مركز متقدما في قائمة المؤشر ويتربع على المركز 44 بدخول 116 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ويأتي الجواز الكويتي في المركز الـ45 بدخول 110 دولة بدون تأشيرة، والبحريني في المركز 48 ويمكن حامله من دخول 101 دولة حول العالم.

ويأتي جواز سفر المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ51 بدخول 98 دولة، والجواز العماني في المركز الـ52، حيث يمكن حامله من دخول 97 دولة من دون تأشيرة.



