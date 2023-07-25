نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الجزائرية وشعبها الشقيق.

وقدمت تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.



