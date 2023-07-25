قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:53 مساءً - أدى تسعة قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي. مام صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتمنى صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي. وضمان سير العمل وانتظامه في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على أفضل وجه ممكن. بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

وأعرب الأعضاء الجدد عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. مؤكدين التزامهم بتحمل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

وأدى اليمين القانونية كل من الدكتور “عمر طارق سالم عبيد السويدي”، والدكتور “راشد محمد سعيد حميد اليماحي”، والدكتور “عبد الرحمن جمعة محمد شرف”. والدكتور “يوسف يعقوب يوسف أبو الريش المنصوري”، والدكتور “علي عبيد محمد أبو غزيز السويدي”. إضافة إلى “والمر سلطان بطي بن مجرن المري، ووليد زكي أبو الحسن عبد الجليل، وعمرو السيد زكي سالم، وشريف محمد مسعد أحمد عبد الجواد”. على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.



