9 خبراء من شرطة أبوظبي يحصلون على اعتماد دولي في “تخطيط الحوادث”

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصل 9 خبراء من منتسبي مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي “ACTAR” من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤهلهم ليصبحوا خبراء عالميين في إعادة بناء الحوادث المرورية.

وبحسب “وام”، أعرب سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، خلال لقائه الخبراء، عن اعتزازه بما حققه منتسبو شرطة أبوظبي من إنجاز عالمي ريادي يواكب خطتها الاستشرافية لاستثمار التطور التقني في رصد وتحليل الحوادث المرورية واستخلاص التقارير المرورية وفق المعايير المعترف بها دوليًا، وبما يعزز سمعتها المؤسسية العالمية وريادتها في متابعة المستجدات.

وثمن مدير عام شرطة أبوظبي الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لرأس المال البشري وتحفيز الكوادر المواطنة على التميز وتحقيق مستويات متقدمة في كل المجالات، وعبر عن اعتزاز القيادة الشرطية بالإنجازات العالمية لافتاً إلى أهمية الاعتماد الدولي للخبراء في المجالات المرورية وانعكاساتها الإيجابية على تقديم تقارير دقيقة بأساليب علمية، حول الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث المرورية، وبما يسهم في تطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي للحوادث الجسيمة.

من جانبه أوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، أن التقارير التي سيقوم بإعدادها الخبراء في شرطة أبوظبي بعد حصولهم على الاعتراف الدولي ستكون مطابقة للمعايير العلمية المعتمدة في بناء الحادث المروري، وستسهم في تطوير مخرجات أسباب الحوادث الجسيمة ودقة التقارير، اعتمادًا على خبراء عالميين ومتخصصين في حوادث السير بشرطة أبوظبي من منظمة “ACTAR” بمجال السلامة المرورية .

بدوره ذكر العقيد دكتور مهندس أحمد ناصر الزيدي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، أن الخبراء التسعة أنهوا متطلبات البرنامج وتمكنوا من الحصول على شهادات الاعتماد الدولي ليصبحوا خبراء في إعادة بناء الحوادث، وأثنى على جهودهم المتميزة لافتًا إلى أن إنجازهم يعكس ريادة شرطة أبوظبي في الاستثمار بكوادرها البشرية المؤهلة وتوفير الممكنات التي تحفز منتسبيها على التميز.



