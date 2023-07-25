نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أوزبكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 07:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع فخامة شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان هنّأه خلاله بمناسبة عيد ميلاد فخامته.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أوزبكستان الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.



