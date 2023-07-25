الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية بدمشق

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

افتتح سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية اليوم، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج، وذلك بمقر سفارة الدولة بالعاصمة السورية دمشق.

وقال سعادته في هذا الصدد: “إن افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية”.

وأضاف سعادته: ” في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية”.

وأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.

حضر مراسم افتتاح المكتب سعادة عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة في دمشق وممثلون من حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في دمشق.



