نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون السحب ركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 00:12 والثاني عند الساعة 00:00 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 05:12 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والثاني عند الساعة 22:15.



