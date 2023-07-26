نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بتسوير “مصلى الخالدية” وتعويض صاحبه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بتسوير مصلى قديم خاص بأحد مواطني منطقة الخالدية في مدينة الشارقة ليخدم جميع أهالي المنطقة وتعويض صاحب المصلى بأرض أخرى. ويأتي توجيه سموه حرصاً منه على تسهيل أداء العبادة والصلاة على جميع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.







