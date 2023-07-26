نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين نتيجة تحطم طائرة كانت تشارك في إخماد الحرائق، وإجلاء آلاف الأشخاص.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية في بيانها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية اليونان في هذه الظروف التي تشهدها البلاد.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة اليونان وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحيتين في هذا الحادث الأليم.



