نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المالديف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة رحمه بن عبدالرحمن الشامسي، أوراق اعتماده إلى فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، سفيرا لدولة الإمارات لدى المالديف، خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في مكتب فخامته بالعاصمة ماليه.

وبحسب “وام”، نقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية المالديف سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قياة و حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.



