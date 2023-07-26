نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع تونس وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التونسية في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.



