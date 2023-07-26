نشكركم على متابعتكم خبر جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك في مهرجانات الرطب بالدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي؛ تشارك الأمانة العامة للجائزة في كافة مهرجانات الرطب والتمور التي تقام على مستوى دولة الإمارات بدءاً من “مهرجان ليوا للرطب” بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 إلى 30 يوليو الجاري ومهرجاني “ليوا عجمان للرطب” بإمارة عجمان و”الذيد للرطب” بإمارة الشارقة اللذين يقاما من 27 إلى 30 يوليو الجاري.

وبحسب “وام”، أشاد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الذي منح شجرة نخيل التمر اهتماماً خاصاً وقدم فرصة كبيرة وحافزاً للعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور للعمل بإخلاص من أجل الارتقاء بهذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جهته وصف الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام”، عام 2023 بأنه عام حافل بالأداء والتفاعل مع مزارعي ومنتجي التمور بالإمارات، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مهرجانات الرطب والتمور على مستوى الدولة وقدرتها على خدمة مزارعي نخيل التمر والنهوض بهذا القطاع والعاملين فيه من أبناء دولة الامارات .

واعتبر الدكتور زايد أن مشاركات الجائزة في كافة المهرجانات (كما في كل عام) تهدف إلى إتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور بالإمارات للتنافس على الجائزة الدولية والجائزة المحلية التي تستهدف العاملين في هذا القطاع بالإضافة إلى المسابقات الدولية التي تستهدف فئة الشباب محبي نخلة التمر التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة سنوياً بشكل دوري منذ تأسيسها عام 2007 ولحد الآن.

وقال أمين عام الجائزة إن مهرجان ليوا للرطب بات علامة فارقة لمهرجانات الرطب على المستوى الإقليمي يتمتع بتاريخ حافل من التميز والنجاح لما يمثله من مكانة كبيرة بين المهرجانات المماثلة واستقطب خلال 19 عاماً آلاف المهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور من كافة إمارات الدولة، كما ساهم كل من “مهرجان ليوا عجمان للرطب” خلال 8 دورات و”مهرجان الذيد للرطب” خلال 6 دورات بتحفيز مزارعي ومنتجي التمور في كل من إمارة عجمان وإمارة الشارقة على الارتقاء في خدمة الشجرة المباركة من أجل جودة منتجاتها من الرطب والتمور والتنافس على الجوائز وخلقت فضاءً من الإيجابية والفرح بين المزارعين بالإضافة الى تبادل الخبرات والعلاقات بين العاملين في هذا القطاع.

كما تتيح الجائزة (من خلال جناحها في مهرجانات الرطب) الفرصة للمهتمين بالتنافس على “الجائزة الدولية” جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وتضم خمس فئات أساسية تبلغ قيمة جوائز كل الفئات بشكل إجمالي 4.25 مليون درهم و”الجائزة المحلية” جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات وتضم خمس فئات أساسية تبلغ قيمة جوائز كل الفئات بشكل إجمالي مليون درهم إضافة إلى المسابقة الدولية “النخلة في عيون العالم” وتستهدف فئة الشباب وهي تضم فئتين أساسيتين وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 60 ألف درهم والمسابقة الدولية “النخلة بألسنة الشعراء” وتستهدف فئة الشباب وتضم فئتين أساسيتين وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 60 ألف درهم.

وكذلك تتيح الجائزة فرصة اقتناء نسخة إلكترونية مجانية من كافة إصدارات الجائزة من خلال المكتبة الالكترونية التي تضم أكثر من 673 مصدرا علميا والمكتبة الدولية التي تضم أكثر من 230 مصدرا علميا ومكتبة الفيديو التي تضم أكثر من 195 مقطع فيديو متخصص بزراعة النخيل وإنتاج التمور في مختلف اللغات وجميع المصادر الالكترونية متاحة للعموم ويمكن تحميلها مجاناً من خلال الموقع الالكتروني للجائزة (

https://www.kiaai.ae /).



