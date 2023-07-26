نشكركم على متابعتكم خبر تنويه مهم من سفارة الإمارات في مانيلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أهابت سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الفلبينية مانيلا بالمواطنين المتواجدين هناك بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية وإعصار Egay الذي يضرب شمال ووسط الفلبين.

ونشرت سفارة الدولة تدوينة في منصة تويتر: “تهيب سفارة دولة الإمارات في مانيلا مواطني الدولة المتواجدين في الفلبين بضرورة توخي الحيطة والحذر من سوء الأحوال الجوية بسبب الإعصار Egay الذي يضرب شمال ووسط الفلبين.

تؤكد السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفلبينية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.”



