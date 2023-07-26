نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يعتمد 264 منحة لطلبة الدراسات العليا المواطنين بجامعة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 264 منحة دراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة من مواطني وأبناء المواطنات في إمارة الشارقة للعام الأكاديمي 2023-2024.

وبلغ عدد طلبة برنامج الماجستير 206 طالباً وطالبة، و58 طالباً وطالبة لبرنامج الدكتوراه والذين استوفوا شروط التقديم للحصول على المنحة الدراسية التي تطرحها جامعة الشارقة في العام الأكاديمي المقبل، وذلك في عدة تخصصات ومساقات علمية بالجامعة.



