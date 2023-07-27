نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 07:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

و أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، في بيان له أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



