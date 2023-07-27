نشكركم على متابعتكم خبر 139 مليون درهم إيرادات “إيزي ليس” في النصف الأول من 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 08:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة ايزي ليس الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات 139 مليون درهم، بزيادة قدرها 37.5٪ على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بينما ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 18٪ على أساس سنوي ليصل إلى 36.8 مليون درهم.

وبحسب “وام”، أكدت شركة ايزي ليس على توجهاتها لعام 2023 وتعديلها بالتزامن مع توقعات النمو للأسواق الإماراتية والسعودية والبحرينية، ورفعها من 37.5٪ إلى 66٪.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة إيزي ليس: “يعزز أداء النصف الأول التزامنا بالاستدامة طويلة الأجل وقدرتنا على تحقيق الأهداف الطموحة الموضحة في خطتنا المستقبلية لعام 2025”. ويشهد الطلب على حلول التنقل في نظام التوصيل في الإمارات العربية المتحدة توسعًا قويًا، حيث تؤدي السمات الإيجابية لحلول التنقل عبر الدرجات النارية، بما في ذلك الفعالية من حيث التكلفة والقدرة الاستثنائية على المناورة وسرعة التحرك، إلى نمو ملحوظ في سوق النقل داخل الدولة. وبالتالي، فإن العديد من منصات التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات ومنصات الأعمال الأخرى تتبنى حلول الدراجات النارية لعمليات التوصيل الخاصة بهم. علاوة على ذلك، تساهم الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والحد الأدنى من نفقات الصيانة السنوية بشكل كبير في زيادة الطلب على الدراجات النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: “مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز بارز للتجارة الإلكترونية والذكية في المنطقة، تعمل ايزي ليس بشكل استباقي على معالجة فجوات الإمداد في مجال النقل اللوجستي لتوفير خدمات توصيل سريعة وتعزيز رضا العملاء. ويتماشى هذا التركيز الاستراتيجي مع جهودنا الاستثمارية المستمرة”. ‎وتعمل ايزي ليس على تكثيف الاستثمارات بشكل استراتيجي في أحدث التقنيات وتعزيز بنيتها التحتية لتوسيع وجودها في السوق في جميع أنحاء المنطقة. ويتم تنفيذ الحلول الآلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملاء الشركة. علاوة على ذلك، هناك تركيز ملحوظ على استكشاف الحلول المبتكرة مثل المركبات ذاتية القيادة وتسليم الطائرات بدون طيار لتحسين عمليات التسليم في الميل الأخير، مما يضمن سرعة وفاعلية أكبر.



