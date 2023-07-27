نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش ينعى سمو الشيخ سعيد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب معاليه عبر تويتر تويتر: “خالص مشاعر التعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى آل نهيان الكرام بوفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد الذي كرس حياته لخدمة بلاده وقيادته. نسأل الله أن يتغمد فقيد الإمارات بواسع رحمته ويلهم صاحب السمو والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”.



