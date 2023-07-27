نشكركم على متابعتكم خبر إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بعد صلاة الظهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 10:54 صباحاً - أعلن ديوان الرئاسة أن صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سمو الشيخ “سعيد بن زايد آل نهيان”. ستقام اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي.

وتقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر، بحسب ما أورده الديوان.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين. الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.



