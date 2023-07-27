نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي السعودية في ضحايا سقوط طائرة من القوات الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قدمت دولة الإمارات تعازيها الصادقة، وأبدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن “خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية. ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم”.



