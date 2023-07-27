نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تدشن 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2023.

وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 505,684 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وفق “البيان”.

وقال معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في دبي ومواكبة الزيادة في الطلب”.

وأردف: “تشمل خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030. والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة”.

وأضاف: “تصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%. وقد نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.19 دقيقة فقط في عام 2022، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم”.

وأشار المهندس “راشد بن حميدان”، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي. إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 74 محطة. بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 43357 محطة.



