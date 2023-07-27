نشكركم على متابعتكم خبر أمير الكويت يُعزي رئيس الدولة بوفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 02:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



