ديوان حاكم دبي ينعى سعيد بن زايد آل نهيان

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان:

” بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة دبي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.”



