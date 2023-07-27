نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على روح سعيد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 05:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان “رحمه الله” ، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة.. سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام .. ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه .. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو شيوخ آل نهيان الكرام .. جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.



