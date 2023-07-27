نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط “صافر” العائمة قبالة ساحل اليمن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

رحبت دولة الإمارات ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط “صافر” العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، والتي كانت تشكّل تهديداً كبيرا للبيئة البحرية وللملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

وبحسب “وام”، أشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة “صافر” المتهالك.

وأثنت الوزارة على مساعي معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.



