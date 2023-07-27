نشكركم على متابعتكم خبر الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 10:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز – في نشرته اليومية – إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 37:08 والمد الثاني عند الساعة 20:33 والجزر الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 05:10 .

ونوه إلى أن بحر عمان، سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والثاني عند الساعة 07:36 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والثاني عند الساعة 00:11 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 85 25

دبي 44 34 70 25

الشارقة 44 32 75 30

عجمان 43 33 80 35

أم القيوين 41 31 75 40

رأس الخيمة 42 33 60 30

الفجيرة 35 29 85 55

العـين 45 33 55 20

ليوا 46 33 85 20

الرويس 40 33 90 45

السلع 42 33 90 30

دلـمـا 38 33 85 30

طنب الكبرى 35 32 85 45

طنب الصغرى 35 32 85 45

أبو موسى 35 33 85 45



