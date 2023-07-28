نشكركم على متابعتكم خبر عمر بن زايد ينعى أخاه سعيد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 10:17 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نعى سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، أخاه المغفور له ، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان “ رحمه الله” ، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الخميس.

وقال سموه : “ برحيل أخي سعيد بن زايد فقدت عضيدا وسندا.. وخسر الوطن على امتداده رجل المواقف الذي كان مخلصا ووفيا لوطنه وقيادته، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان”.



