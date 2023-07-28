نشكركم على متابعتكم خبر الفجيرة تستضيف ندوة السلامة لأكاديميات تدريب الطيران 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 11:14 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران ، ندوة السلامة الخاصة بأكاديميات التدريب والتي شهدت مشاركة متميزة من أصحاب الاختصاص حيث تعد السلامة إحدى القيم الجوهرية في قطاع الطيران، وحجر الأساس لكل العمليات والممارسات.

وبحسب “وام”، ناقشت الندوة – التي عقدت في فندق نوفتيل الفجيرة – جميع الموضوعات التي تتعلق بأنظمة ومعايير السلامة في عمليات التدريب على الطيران، بهدف تعزيز سياستها للارتقاء بمنظومتها وذلك للمحافظة على المكانة الرائدة للدولة في مجال سلامة الطيران.

وركزت الندوة على الإلتزام بالحفاظ على مستويات أكاديميات التدريب في مجال السلامة وتحسينها و تعزيز ثقافة السلامة في كافة قطاعات الأكاديميات الخاصة بالتدريب على الطيران.

و تم خلال الندوة دراسة جميع المقترحات المقدمة من قبل أكاديميات التدريب داخل الدولة و بعض المقترحات من الأكاديميات خارج الدولة ، لتطوير عملية التدريب على الطيران لتواكب وتوائم أحدث متطلبات التدريب العصرية، إضافة إلى دراسة السلامة العامة للطيران في كافة أكاديميات التدريب على الطيران ورفع معاييرها لتتوافق مع متطلبات السلامة الموصى بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي سيتم العمل بها من قبل الأكاديميات والمعاهد التدريبية في الدولة للمساهمة في تطبيق متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في مجال السلامة الجوية.



