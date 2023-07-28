نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق منافسات كرة القدم الإلكترونية في مخيم الفجيرة العلمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلقت فعاليات منافسات كرة القدم الإلكترونية، ضمن مسابقات الفجيرة الإلكترونية التي تقام في إطار برنامج مخيم الفجيرة العلمي الثاني، أمس الخميس، وذلك في قاعة حمد بنادي الفجيرة العلمي وسط أجواء حماسية من المتسابقين.

وشهدت الفعاليات تفاعلا إيجابيا من المتسابقين منذ بداية المباريات، باستخدام أجهزة “بلاي ستيشن” التي تمت برمجتها وفق أحدث التقنيات والبرامج لمحاكاة مباريات الواقع بشكل استثنائي.

وأشرف على المنافسات مجموعة من شباب الإمارة لضمان تطبيق معايير وشروط اللعبة وتوزيع المشاركين حسب النتائج بعد كل مباراة.

وقال سعادة سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، إن النادي يسعى إلى تنوع الرياضات الإلكترونية في المخيم العلمي بهدف اكتساب الخبرة من المتسابقين وتوفير أجواء تنافسية لاستغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد، إلى جانب تسخير الذكاء الاصطناعي في الرياضات الإلكترونية ومواكبة التطور التقني في الألعاب التي تستهدف فئة الشباب.



