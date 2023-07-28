محمد بن خليفة ينعى سعيد بن زايد

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان “ رحمه الله”.

وقال سموه : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ونائبيه وولي عهده، وإلى عموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان “ رحمه الله”، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ، وألهمنا جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وانا اليه راجعون.”



