مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينعى سعيد بن زايد

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.

وبحسب “وام”، قال معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم : ” نتقدم بأحرّ التعازي و أخلص الدّعوات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وإلى عموم آل نهيان الكرام وإلى الشعب الإماراتي ، في فقيد الإمارات المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته، سائلاً المولى سبحانه و تعالى أن يلهمهم السلوان والصبر، وأن يجزل لهم المثوبة والأجر، ولا يريهم مكروها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.



