نشكركم على متابعتكم خبر الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:39 . الجزر الأول عند الساعة 15:08 الجزر الثاني عند الساعة 06:49.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 18:49، الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.



