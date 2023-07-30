“أبوظبي للصيد” يعلن عن مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل الزوار لفعاليات الحدث في دورته العشرين 2023 والتي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات من 2 ولغاية 8 سبتمبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحسب “وام”، تتمثل أهداف المسابقة في توفير منصة لدعم واحتضان المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات وتحفيز واستقطاب الهواة والحرص على أن يشارك الزوّار بصورهـم التي يلتقطونها مــن داخل المعرض وكذلك تسليط الضوء على إبداعات الشباب في الفنون ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى، بهدف الاحتفاظ بها وتوثيقها بالصور للأجيال القادمة.

كما تسعى المسابقة إلى دعم التواصل بين الأجيال والحفاظ على تراث الأجداد والاهتمام به من خلال تقديم صورة فنية حيّة للفعاليات المقامة، وتشجيع الزوار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث المحلي والمساهمة في توثيق الحياة البرية والبيئة الصحراوية وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً.

تقدم الصور المشاركة في المسابقة التي يتم التقاطها خلال الفعاليات اليومية للمعرض حيث يتم قبول المشاركات بدءاً من الساعة 11 صباحاً بتاريخ 2 سبتمبر وحتى الساعة 12 ظهراً يوم 10 سبتمبر القادم بتوقيت الإمارات ولن تقبل بعدها أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدد.

ويمكن تقديم سلسلة من الصور في محور المسابقة تُجسّد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بفعاليته المختلفة من ساحة العروض ومنصّات الصقور مسابقة جمال السلوقي العربي ومزاد الصقور ومزاد الخيول ومزاد الإبل وقطاع الفنون والحرف اليدوية التراثية وكذلك القطاعات الـ 11 للمعرض وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات مع العلم بأنّ عدد الصور المسموح المُشاركة بها في المُسابقة بحد أدنى 5 صور وبحد أقصى 10 صور.

وتتمثّل شروط المسابقة في أن يتم تقديم الصور من خلال تحميلها عبر رابط الـwetransfer وإرساله عبر البريد الإلكتروني المحدد في المسابقة [email protected].

ويجب أن تكون الصور المقدمة بصيغة JPEG أو JPG وأن تكون ذات جودة ودقة عاليين وأن لا يقل حجم الصورة عن 5 ميجا بايت على أن لا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ولا تقل الجودة عن 300dpi كما يجب أن تكون الصور مناسبة للنشر ويُحظر إجراء التعديلات المُتقدّمة المستخدمة لإضافة الخدع و/أو الحيل البصرية و/أو التغييرات. ويجب أن تكون الصورة المشاركة خاصة بالمتسابق وليست منقولة من أي مصدر آخر.



