نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: لا خاسر سوى الإنسان البسيط بالانقلاب العسكري في النيجر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم يعمق الأزمة الامنية والاقتصادية والبيئية في النيجر.

وقال معاليه عبر تويتر : ‏”الانقلاب العسكري في النيجر على الرئيس محمد بازوم وبوادر التنافس الدولي يعمق الأزمة الامنية والاقتصادية والبيئية التي يشهدها هذا البلد الفقير، ولا خاسر سوى الإنسان البسيط. منطقة الساحل بحاجة إلى تنمية وأمن ولكن عبث السياسة جعل الأولويات معكوسة وبعيدة عن كل ما تحتاجه المنطقة”.



