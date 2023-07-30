نشكركم على متابعتكم خبر سفير كوستاريكا : “الكونجرس العالمي للإعلام” منصة مهمة لصياغة استراتيجية مناسبة لمواجهة المعلومات المضللة على “الإنترنت” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى الدولة، أهمية الكونجرس العالمي للإعلام المقرر انعقاده في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يسهم في صياغة استراتيجية لاستخدام الأدوات المناسبة لمواجهة المعلومات المضللة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

وبحسب “وام”، قال سعادة السفير هيرنانديز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الكونجرس العالمي للإعلام يمثل منصة هامة وملتقى يجمع صانعي السياسات ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، من أجل تبادل أفضل الممارسات للاستفادة من قوة “الإنترنت” وسيشكل منصة مناسبة لذلك.

وسلط سفير كوستاريكا، الضوء على أهمية مواجهة المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت؛ وقال إن هناك حاجة لاستراتيجية حديثة وفعالة تضمن أن تكون المعلومات التي تصل إلى الجمهور حول العالم عبر شبكة الإنترنت إيجابية وأخلاقية ومفيدة.

وأعرب عن أمله في أن يمثل الكونجرس العالمي للإعلام قوة دافعة لدولة الإمارات وبلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.

وتأتي تصريحات السفير الكوستاريكي لدى الدولة، في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة الدورة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.



