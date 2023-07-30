نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 يوليو 2023 04:54 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى جلالة الملك “محمد السادس”، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة عيد العرش.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك “محمد السادس”.



